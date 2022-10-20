Хабаровск, , 15:48 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Александр Шаров, Ярослав Лихачёв и Сергей Дубакин. У «Витязя» отличились форварды Степан Старков и Скотт Уилсон.

«Амур» прервал серию поражений из пяти матчей подряд. В свою очередь «Витязь» уступил в четвёртой игре кряду.

На сегодняшний день «Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции, на счету команды 15 очков. «Витязь» идёт на пятом месте в Западной конференции с 24 очками.

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