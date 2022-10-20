Котово, Волгоградская область, 20 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Три школы и детский сад остаются без тепла в городе Котово Волгоградской области, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

В социальных сетях местные жители жалуются на холодные батареи в домах, несмотря на начавшийся в регионе отопительный сезон. Нет тепла и в детском саду №5 и школе №1, чьё руководство ещё 17 октября ввело сокращённые уроки «до момента нормализации теплового режима до необходимых нормативов».

В котельных школ №3 и хутора Нижние Коробки — не подключён газ. Администрация муниципального района в паблике «Общественный контроль города Котово» ответила, что «газовое оборудование и документы готовы к подаче тепла, в данный момент ждут разрешения на пуск газа».

По данным издания «НовостиВолгограда. ру», отопительный сезон в Котово задержан из-за долга перед ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» — предприятие «Тёплый город», заведующее котельными в городе, должно газовикам 108 млн рублей.