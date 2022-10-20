Пермь, , 15:47 — REGNUM В Пермском крае дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детские сады. Такое поручение губернатор Дмитрий Махонин дал главам муниципалитетов, сообщает в своём телеграм-канал глава Перми Алексей Дёмкин.

Детский сад Adm44.ru

«Поставил задачу департаменту образования оперативно разработать порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет. Рассчитываем освободить семьи мобилизованных от родительской платы за садик уже с ноября», — сказал мэр.

Как уже сообщало РЕ, пермское правительство решило семьям мобилизованных, где воспитываются дети, выплатить единовременно по 15 тыс. рублей на каждого ребёнка.