Тюмень, , 15:45 — REGNUM В Тюмени по результатам проверки смертельного несчастного случая на производстве организация оштрафована за нарушение законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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Надзорное ведомство провело проверку в «Мостоотряд-36» в связи с гибелью в июле 2022 года крановщицы при падении крана. Установлено, что с крановщиками не были проведены мероприятия по охране труда.

Кроме того, организация использовала подъемные сооружения с нарушениями требований закона в части регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

В отношении организации были возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности») и по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). В итоге «Мостоотряд-36» оштрафован на общую сумму 260 тыс. рублей.

По факту гибели крановщицы расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля на стройплощадке жилого дома с высоты 10 этажа произошло падение деревянной балки, в результате которого два строителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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