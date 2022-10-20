Рига, 20 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Рижская дума приняла 19 октября 2022 года решение пожертвовать Киеву 200 000 евро для снабжения его дизельными генераторами. Об этом сообщила канцелярия мэрии столицы Латвии.

КЭС Дизельный генератор в блок-контейнере

Отмечается, что решение было принято после того, как город-побратим Риги Киев обратился за поддержкой. В письме администрации столицы б. УССР говорится, что 10 октября 2022 года Россия нанесла массированный ракетный удар по городам и объектам критической инфраструктуры страны.

Киевская городская администрация попросила предоставить поддержку в самых насущных нуждах, что позволит киевлянам пережить эту зиму. Подчеркивается, что Киеву и городам б. УССР нужны электрогенераторы, тенты для мобильных пунктов обогрева, пленки для оклейки окон, гвозди, молотки, электрические, дизельные и бензиновые обогреватели и тому подобное.