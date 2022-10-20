Рига выделила Киеву деньги на закупку дизельных электрогенераторов
Рига, 20 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Рижская дума приняла 19 октября 2022 года решение пожертвовать Киеву 200 000 евро для снабжения его дизельными генераторами. Об этом сообщила канцелярия мэрии столицы Латвии.
Отмечается, что решение было принято после того, как город-побратим Риги Киев обратился за поддержкой. В письме администрации столицы б. УССР говорится, что 10 октября 2022 года Россия нанесла массированный ракетный удар по городам и объектам критической инфраструктуры страны.
Киевская городская администрация попросила предоставить поддержку в самых насущных нуждах, что позволит киевлянам пережить эту зиму. Подчеркивается, что Киеву и городам б. УССР нужны электрогенераторы, тенты для мобильных пунктов обогрева, пленки для оклейки окон, гвозди, молотки, электрические, дизельные и бензиновые обогреватели и тому подобное.