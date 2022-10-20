Москва, 20 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Общество и государство должны сплотиться в свете проведения военной спецоперации. Об этом заявил журналистам политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Речь идёт не только о всеобщей мобилизации всех ресурсов государства, но и социальной мобилизации, сплочения общества. История знает, когда мы сталкивались с такими вызовами. Сейчас — один из таких эпизодов истории. Это не вопрос противодействия нацистскому киевскому режиму — это вопрос противостояния НАТО. Все наши внутренние частные интересы, предрассудки, старые линии – их нужно отбросить, чтобы сплотиться и оказать отпор нависшей угрозе. Все меры – это важный элемент картины сплочения», — сказал Асафов.

По его словам, общество тоже даёт этот отклик, помогает мобилизованным, в том числе добровольцам и уже воюющим на фронте контрактникам: «Элементы структурности и объединения всего сплочения общества и государства и позволят эффективно поддержать нашу армию и противостоять блоку НАТО. Это часть нашего культурного кода и национального характера».