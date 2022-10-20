Москва, 20 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Белоруссия фиксирует ежедневные попытки нарушения воздушного пространства, сообщил председатель КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Иван Тертель

По его словам, в Минске видят активизацию ведения агентурной разведки со стороны киевских спецслужб.

«К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении. Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с [подконтрольной Киеву] территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь», — приводит слова генерал-лейтенанта «Белта».