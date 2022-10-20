Ярославский депутат рассказал о недостатках благоустройства дворов
Ярославль, 20 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Илья Осипов призвал региональные власти ответственнее подходить к разработке проектной документации по благоустройству придомовых территорий в рамках проекта «Наши дворы» на 2023 год. Вопрос обсудили на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Яроблдумы 20 октября.
В следующем году бюджет программы составит 600 миллионов рублей. Это в три раза меньше, чем в текущем — из-за отсутствия федерального финансирования. Осипов подчеркнул, что снижение финансирования — это не то, что депутаты ожидали услышать.
Депутат отметил, что очень важно подойти ответственно именно на этапе планирования проекта.
Осипов заметил, что нельзя допускать ситуации, когда подрядчик выигрывает до 10 дворов и, не успевая превращает их на месяцы в строительные площадки. В завершение своей речи Осипов призвал помнить не только о благоустройстве дворов, но и общественных территорий. Он привёл в пример сквер на Октябрьской улице в Ростове.
Пока ещё программа «Наши дворы» в этом году не завершена. К примеру, в областном центре все работы планируется завершить до 15 ноября.