Ярославль, 20 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Илья Осипов призвал региональные власти ответственнее подходить к разработке проектной документации по благоустройству придомовых территорий в рамках проекта «Наши дворы» на 2023 год. Вопрос обсудили на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Яроблдумы 20 октября.

Yarduma.ru Илья Осипов

В следующем году бюджет программы составит 600 миллионов рублей. Это в три раза меньше, чем в текущем — из-за отсутствия федерального финансирования. Осипов подчеркнул, что снижение финансирования — это не то, что депутаты ожидали услышать.

«И тот темп, который в этом году был взят, мы его приветствовали с воодушевлением, что называется к нему отнеслись. И люди во дворах были очень рады, что мы не 1-2 двора в Ростове ремонтируем, а 6 и так далее. Я думаю, что здесь Ростов не уникален. Везде такая ситуация», — сказал Илья Осипов.

Депутат отметил, что очень важно подойти ответственно именно на этапе планирования проекта.

«Ложкой дёгтя можно испортить бочку мёда. Простите за банальность, но, к сожалению в этом году в некоторых дворах ровно так и получилось. Мы не услышали слов благодарности когда двор был отремонтирован, а слышали только замечания, нарекания и претензии», — сказал Илья Осипов.

Осипов заметил, что нельзя допускать ситуации, когда подрядчик выигрывает до 10 дворов и, не успевая превращает их на месяцы в строительные площадки. В завершение своей речи Осипов призвал помнить не только о благоустройстве дворов, но и общественных территорий. Он привёл в пример сквер на Октябрьской улице в Ростове.

«Через красивый благоустроенный сквер проходит «воздушкой» высоковольтный кабель на двух столбах. Мы древний красивейший город оставляем в позапрошлом веке. Когда идёт электричество и слава богу, что оно идёт. Нельзя так уже. Нужно комплексно подходить и не ставить такие позорные столбы российской власти на самых видных местах», — сказал депутат.

Пока ещё программа «Наши дворы» в этом году не завершена. К примеру, в областном центре все работы планируется завершить до 15 ноября.