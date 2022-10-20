Париж, , 15:44 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод Totalenergies в Гонфревиле во Франции продолжает забастовку, передает BFM TV.

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Всеобщая конфедерация труда объявляет в этот четверг, 20 октября, что забастовка продлена до 27 октября. Забастовка продолжается, несмотря на подписание соглашения о повышении заработной платы.

На сегодняшний день только работники нефтеперерабатывающих заводов Totalenergies в Фейзене и Гонфревиле решили продолжить забастовку, общественное движение на других объектах было остановлено.

Мобилизация, начатая профсоюзом 27 сентября, вызвала серьезные трудности с поставкой топлива. По состоянию 19 октября, каждая пятая заправочная станция (20,3%) испытывала нехватку топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр представил экономические цели, направленные на замедление инфляции в 2023 году, во время дебатов, посвященных защите бизнеса.

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