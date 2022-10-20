Лондон, 20 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Об этом она заявила из своей администрации на Даунинг-стрит в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Она уточнила, что будет находится в должности премьер-министра, пока не выберут ей замену.

В историю королевства она вошла как политик, меньше всего удержавшийся на посту главы правительства.

Читайте также: Экономика Британии гарантированно будет падать всё ниже и ниже — прогноз