Москва, , 15:41 — REGNUM Блок НАТО не осуществляет прямую интервенцию в Россию, однако есть масса других действий, которые можно квалифицировать как действия против страны. Об этом заявил журналистам политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видели теракт на Крымском мосту, убийство Дарьи Дугиной и ряд других попыток совершить теракты. Почему необходимо реагировать? Против России ведёт войну блок НАТО. Это не для красоты словца: мы видим, что прямых интервенций нет, но есть масса других действий, которые могут быть трактованы как военные действия против РФ. Это не только поставки оружия и наёмников киевскому режиму, не только наличие военных инструкторов [на территории б. УССР], не только планирование всех военных операций и консультрование, но и обучение солдад и офицеров в странах альянса. Ну и, конечно, подключение всего спектра», — сказал Асафов.

По его словам, в НАТО понимают, что «прямые столкновения могут привести ситуацию в катастрофу планетарного масштаба»: «Поэтому они атакуют Россию всеми известными способами, и это массовое деструктивное действие, на которое Россия должна реагировать».