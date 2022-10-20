Москва, 20 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Блок НАТО не осуществляет прямую интервенцию в Россию, однако есть масса других действий, которые можно квалифицировать как действия против страны. Об этом заявил журналистам политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы видели теракт на Крымском мосту, убийство Дарьи Дугиной и ряд других попыток совершить теракты. Почему необходимо реагировать? Против России ведёт войну блок НАТО. Это не для красоты словца: мы видим, что прямых интервенций нет, но есть масса других действий, которые могут быть трактованы как военные действия против РФ. Это не только поставки оружия и наёмников киевскому режиму, не только наличие военных инструкторов [на территории б. УССР], не только планирование всех военных операций и консультрование, но и обучение солдад и офицеров в странах альянса. Ну и, конечно, подключение всего спектра», — сказал Асафов.

По его словам, в НАТО понимают, что «прямые столкновения могут привести ситуацию в катастрофу планетарного масштаба»: «Поэтому они атакуют Россию всеми известными способами, и это массовое деструктивное действие, на которое Россия должна реагировать».