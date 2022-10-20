Грозный, , 15:40 — REGNUM Филиал МГУ планируется создать в Чечне в 2023 году. Его первыми студентами могут стать до 200 человек. В настоящее время идет строительство корпусов Международного грозненского университета, на базе которого разместится филиал МУГ имени М. Ломоносова.

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«В первый год обучения филиал сможет принять до 200 студентов. Первых студентов филиала планируется принять уже в 2023 году», — сообщил глава правительства Чечни Муслим Хучиев .

Он также отметил, что будущих специалистов будут готовить по таким направлениям, как биотехнология, фармация, юриспруденция, менеджмент, прикладная математика и информатика. По словам Хучиева, вопрос создания в Чечне филиала самого престижного вуза в России находится под постоянным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова.