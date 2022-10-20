Великий Новгород, 20 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Водитель грузовика погиб от удара током во время разгрузки под линией электропередачи (ЛЭП) на территории ЗАО «Боровичский ДПМК» в Новгородской области, сообщили 20 октября в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

пресс-служба СУ СК по Новгородской области Разгрузка под ЛЭП закончилась смертью

Несчастный случай произошел 7 октября, однако уголовное дело по данному факту возбудили лишь сейчас. По предварительным данным, 43-летний водитель большегрузного автомобиля одной из компаний города Выборга Ленинградской области доставлял в ЗАО щебень. Подъезжая к месту разгрузки, кузов автомобиля приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач, отчего образовалась электрическая дуга, и мужчина получил сильный разряд током и умер.

«По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новгородской области по результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.