Тегеран, , 15:39 — REGNUM Несколько иранских девушек и женщин в одной из больниц Тегерана навестили пострадавших в результате теракта в школе «Кадж» в Кабуле, которых перевезли в Исламскую Республику. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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На встрече, прошедшей в искренней атмосфере, иранские женщины высказали афганским гостям слова утешения и сочувствия, вручив Священный Коран, цветы и подарки, и сказали, что разделяют их скорбь.

Афганские студентки, высоко оценив усилия и поблагодарив правительство Исламской Республики и посольство Ирана в Кабуле, назвали виновниками этого инцидента Америку и террористическую группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявили, что приложат все усилия, чтобы идти по пути своих подруг-мучениц к получению знаний.