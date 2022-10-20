Москва, 20 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Россия не проявляет заинтересованности в дипломатическом урегулировании конфликта с Киевом, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, конфликт в какой-то момент «закончится путём дипломатии». Глава Госдепа отметил, что считает президента России Владимира Путина «рациональным» лидером.

«Но пока что мы видим отсутствие интереса в содержательной дипломатии со стороны Путина», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва не раз заявляла о том, что против переговоров по урегулированию конфликта выступает именно Киев. В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для диалога нужны обе стороны, но из-за нежелания Киева возможностей договориться нет. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия «бегать ни за кем не будет», она готова рассматривать конкретные серьезные предложения.

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