Москва, 20 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В России находятся более 600 военнопленных ВСУ, представители Красного Креста несколько раз приезжали к ним. Об этом 20 октября заявил постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«У нас было пять или шесть визитов МККК в Россию, чтобы навестить военнопленных (ВСУ). В России с ними не обращаются плохо… Но вы должны понимать, что в России находится более 600 военнопленных (ВСУ)», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что российские военнопленные подвергаются пыткам и физическому и психологическому давлению со стороны киевского режима, что не соответствует Женевским конвенциям.