Херсон, , 15:38 — REGNUM Около 15 тысяч жителей Херсонской области перемещены из районов правобережья Днепра, сообщил в телеграм-канале 20 октября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области перешли на левый берег нашего региона», — сообщил Стремоусов.

Он поблагодарил земляков за доверие и подчеркнул, что Херсонская область уже навсегда освобождена от нацизма.

«Уже скоро освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской областей, но это уже для наших земляков будет совсем другая страна, история… Как это уже случилось с нами. Мы теперь навсегда Россия», — написал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября в Херсонской области идёт организованное перемещение жителей районов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый. В том числе на левый берег из Херсона переведены органы власти. В то же время все медицинские учреждения региона работают в штатном режиме, остались в Херсоне и коммунальные службы. Власти напоминают жителям, что при перемещении они должны брать с собой и домашних питомцев.