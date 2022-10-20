Лондон, 20 октября 2022, 15:38 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, соответствующие заявление она сделала 20 октября из своей администрации на Даунинг-стрит в Лондоне.
Трасс, тем не менее, заявила, что останется, пока не будет выбран ее преемник
Трасс, которой суждено было стать премьер-министром с самым коротким сроком пребывания на посту премьер-министра в истории Великобритании, оказалось под давлением депутатов-консерваторов, которые требовали ее отставки после ухода с поста министра внутренних дел Суэллы Браверман, а также на фоне внутриполитических проблем.
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