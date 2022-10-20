Кузнецк, Пензенская область, 20 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Со станции Кузнецк Пензенской области в сентябре 2022 года отправили 4,8 тыс. тонн зерна, что в 2,7 раз больше показателя прошлого года. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

Грузоотправители Пензенского региона стали первыми на Куйбышевской магистрали кто воспользовался новой технологией погрузки зерновых грузов с помощью сертифицированного вагонного вкладыша в полувагонах. Таким способом в сентябре отгрузили более 1,4 тыс. тонн зерна. Новая технология защищает груз от контакта со стенками вагона и от атмосферных осадков, позволяет оперативно произвести погрузочно-разгрузочные работы, а также предотвращает от загрязнения при транспортировке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пензенские труженики села в 2022 году собрали более 3 млн тонн зерна. За всю историю региона такой урожай получен в четвертый раз.

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