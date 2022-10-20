Москва, , 15:37 — REGNUM Главные тренеры московских футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль дисквалифицированы на один матч Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 20 октября сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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«За оскорбительное поведение в отношении лица матча, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал Федотова на два матча, один из которых условно», — сказал Григорьянц.

Главному тренеру ЦСКА установлен испытательный срок до конца сезона 2022/23 и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Абаскаль дисквалифицирован на один матч и оштрафован также на 50 тыс. рублей.

Напомним, 16 октября в матче 13‑го тура РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью — 2:2. В одном из эпизодов Федотов нецензурно высказался в адрес Абаскаля.

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