Ереван, 20 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. После войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Армения лишилась возможности защищать Арцах. Об этом заявил армянскому «Общественному телевидению» депутат парламента Армении, председатель комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«С этим связан пункт о российских миротворцах и их присутствии в Арцахе в соглашении от 9 ноября, иначе их не было бы в Арцахе. Армения не имеет военного присутствия в Арцахе. Мы должны чётко и реально оценивать те ресурсы, которые лежат на столе», — сказал депутат.

Агаджанян отметил, что рассказал о данной ситуации, когда встречался с членами Конгресса США. Он им заявил, что без международного контроля в Нагорном Карабахе будут этнические чистки или массовая эмиграция.

Депутат напомнил, что Турция всячески поддерживает Азербайджан, поэтому Армении нужен «влиятельный посредник».

Напомним, 11 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Армения и Азербайджан достигли согласия по всем пяти основным пунктам мирного договора, выдвинутыми Баку. В них входит взаимное признание территориальной целостности. Договор планируется подписать до конца года.