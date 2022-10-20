Москва, , 15:34 — REGNUM Меры, о которых накануне объявил президент РФ Владимир Путин, в той или иной форме уже были введены. Об этом заявил журналистам политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

Александр Асафов Василий Иванов, ИА REGNUM

«Те меры, которые были введены вчерашними указами, в разных регионах по-разному уже были введены в том или ином объёме. Произошла структуризация уже введённых мер. Подобный механизм реагирования уже дважды практиковался — в пандемию коронавируса и когда мы столкнулись с тем, что можно назвать «экономическим геноцидом» — санкционной политикой. Всё, что было вчера введено, так или иначе действовало и на новых территориях, и в режиме среднего реагирования в ряде других регионов. Все эти меры направлены на обеспечение старых и выработку новых уровней реагирования между регионами», — сказал Асафов.

Он объяснил, почему указы президента РФ были приняты именно сейчас: «В нынешней ситуации по СВО требуется максимальная мобилизация всех ресурсов государства. Речь не только о частичной мобилизации, но и повышенной готовности всего промышленного аппарата, регионов и ведомств. Основная задача — обеспечить безопасность граждан, промышленности, инфраструктуры и образовательных объектов».