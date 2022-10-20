Москва, 20 октября 2022, 15:34 — REGNUM Меры, о которых накануне объявил президент РФ Владимир Путин, в той или иной форме уже были введены. Об этом заявил журналистам политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.
«Те меры, которые были введены вчерашними указами, в разных регионах по-разному уже были введены в том или ином объёме. Произошла структуризация уже введённых мер. Подобный механизм реагирования уже дважды практиковался — в пандемию коронавируса и когда мы столкнулись с тем, что можно назвать «экономическим геноцидом» — санкционной политикой. Всё, что было вчера введено, так или иначе действовало и на новых территориях, и в режиме среднего реагирования в ряде других регионов. Все эти меры направлены на обеспечение старых и выработку новых уровней реагирования между регионами», — сказал Асафов.
Он объяснил, почему указы президента РФ были приняты именно сейчас: «В нынешней ситуации по СВО требуется максимальная мобилизация всех ресурсов государства. Речь не только о частичной мобилизации, но и повышенной готовности всего промышленного аппарата, регионов и ведомств. Основная задача — обеспечить безопасность граждан, промышленности, инфраструктуры и образовательных объектов».