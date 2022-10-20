Чебоксары, , 15:33 — REGNUM Народная поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, растёт. Почин сельских бабушек в Моргаушском Чувашии, которые связали тёплые вещи бойцам, подхватили ветераны в Чебоксарах. Члены совета ветеранов Московского района города связали более 100 пар шерстяных носков, сообщили ИА REGNUM в столичной мэрии.

Носки для солдат Денис Абрамов © ИА REGNUM

Активисты Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Московского района Чебоксары присоединились к волонтёрскому движению и за короткий срок связали более 100 пар носков из овечьей и козьей шерсти. За спицы взялись Эльвира Лукишина, Маргарита Кушникова, Людмила Селезнева и другие мастерицы, которые считают, что из этих материалов получаются самые тёплые изделия.

Председатель совета Александр Жаров отмечает, что инициатива принадлежит «прекрасным участницам ветеранского движения».

«Они как мамы и бабушки не могли пройти мимо благотворительной акции. В своих работах представительницы прекрасной половины человечества отразили материнскую заботу и любовь. Пусть мобилизованные граждане берегут своё здоровье. На них ответственная задача — охранять покой мирных граждан».

Готовые изделия активисты планируют передать в городской совет ветеранов для последующей отправки бойцам.

Напомним, что ранее 86-летняя жительница Моргаушского района связала 33 пар носков для мобилизованных. Её примеру последовали другие рукодельницы района.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин проинформировал о передаче «по запросу» Минобороны беспилотник, который использовался для аэромониторинга.

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