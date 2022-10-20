Москва, 20 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому владельцы компаний, попавшие под частичную мобилизацию, получат кредитные каникулы.

Kremlin.ru Владимир Путин

Документ опубликован 20 октября на портале правовой информации. Он направлен на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, получивших кредиты и займы до призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации их единственного учредителя и руководителя.

Кредитные каникулы предоставляются для юрлица на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.