Вашингтон, 20 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Лорен Боберт, член Конгресса США от Республиканской партии, представила Конгрессу законопроект о включении Афганистана в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В этом законопроекте она призвала Госдепартамент США добавить Афганистана в список, в котором состоят Иран, Северная Корея, Сирия и Куба.

«В результате сдачи [президентом США Джо] Байденом Афганистана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что привело к гибели 13 американских солдат, Афганистан вновь стал убежищем для террористов. Это беспокоит. Потому что у этих террористов теперь есть доступ к оружию, наземным и воздушным транспортным средствам на сумму более 7 миллиардов долларов, которые мы там оставили. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крепнут и имеют тесные связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь у них есть возможность атаковать нас на территории США», — пояснила Боберт.

На данный момент у этого законопроекта восемь соавторов, все из которых являются республиканцами. Принятие этого законопроекта, ставящего под сомнение действия президента Байдена в Афганистане, представляется трудным из-за оппозиции демократов.

Кроме того, в настоящее время Афганистаном правит группировка, которую ни одна страна не признаёт в качестве правительства. Также одним из условий включения в этот список является то, что правители этой страны способны напрямую угрожать международной безопасности. Некоторые утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не способны на такое в нынешней ситуации.