Нальчик, 20 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выпустили в реку Хасаут 50 тысяч особей царской рыбы — так здесь называют форель. Акция состоялась в рамках программы восстановления популяции этой рыбы, которая была почти истреблена браконьерами.

Форель

«Около 30% остается в естественной среде. Часть уплывает в Каспийское море, часть остается в верховьях рек. Ловить рыбу категорически запрещено», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным подразделения рыбоохраны, истребленная когда-то полностью рыба начала восстанавливаться в течение последних четырех лет. В результате регулярного мониторинга установлено, что в водных объектах региона наблюдается уже достаточно большое количество форели, сообщил начальник отдела рыбоохраны по КБР Аскер Башиев.