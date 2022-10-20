Герат, Афганистан, , 15:27 — REGNUM В афганской провинции Герат в кишлаке Гуле Тут уезда Адраскан произошёл пожар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пожар Mchs.gov.ru

Местные жители рассказали, что дома загорались внезапно и в разное время. Всего огонь охватил 20 домовладений. При пожаре пострадала женщина.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не сказали.

Ранее в ряде провинций Афганистана произошли пожары, которые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали умышленными поджогами.