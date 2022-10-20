Москва, , 15:49 — REGNUM Закон о предоставлении кредитных каникул для организаций с мобилизованным единственным владельцем подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Закон направлен на поддержку организаций с ограниченной ответственностью (ООО) — субъектов малого и среднего предпринимательства, которые до мобилизации их единственного участника (учредителя), который является также руководителем, взяли кредиты или займы.

Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации и прибавленные к нему 90 дней. Их могут продлить в случае лечения мобилизованного или в случае, если он признан «безвестно отсутствующим».

Запросить у кредитора каникулы можно до конца 2023 года. При этом потребуются документы, подтверждающие мобилизацию.

Законом также предусмотрена приостановка исполнительных производств по долгам мобилизованных. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 23 ноября.

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