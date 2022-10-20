Уфа, , 15:33 — REGNUM Инвестиционный проект по развитию овощеводства на закрытом грунте на основе интенсивной технологии светокультуры включили в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Овощи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что проект намерены реализовывать в Буздякском районе.

«С привлечением инвестиций в это хозяйство будет построено дополнительно три гектара теплиц. Соответственно текущий объем тепличного комплекса возрастет в 13 раз. Это значительно увеличит количество выращиваемых овощей и позволит создать дополнительные рабочие места», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Марата Исламова.

Отмечается, что овощи в этом хозяйстве выращиваются круглогодично по гидропонной технологии, которая основана на использовании искусственных и органических субстратов с минимальным использованием ручного труда.

На реализацию проекта инвестор намерен направить 225 млн рублей. Срок его реализации рассчитан на 2022−2023 годы, будет создано 33 новых рабочих места. Согласно планам, каждый год тепличный комплекс будет производить около трех тысяч тонн свежих помидоров и огурцов, пояснили в пресс-службе.

«Увеличение объемов производства плодоовощной продукции позволит создать условия для импортозамещения тепличными овощами и продуктами их переработки местного выращивания в условиях санкций и сокращения поставок импорта. Кроме этого запуск проекта повысит доступность овощей за счет субсидирования затрат на приобретение оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы.