Кишинёв, 20 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Члены партии «Шор» 20 октября провели возле служебного входа в парламент Молдавии в Кишинёве акцию «коридор жёлтого позора». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

Сообщается, что участники акции принесли фотографии, сделанные во время сноса палаточного городка протестующих. Активисты обращались с депутатам правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), в символике которой преобладает жёлтый цвет.

«Многие манифестанты были перевязаны бинтами, чтобы продемонстрировать депутатам PAS террор во время насильственных действий правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Напомним, «Шор» начала бессрочную акцию протеста в Кишинёве 18 сентября и разбили палаточный городок. Оппозиционеры требуют отставки правительства и президента. 16 октября правоохранители изъявли все палатки, установленные протестующими.