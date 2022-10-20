Луганск, 20 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили по Брянке в Луганской Народной Респубилке ракету из РСЗО HIMARS, сообщили 20 октября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 13.05 (совпадает с мск — ред.) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — говорится телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.