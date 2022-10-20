Москва, , 15:23 — REGNUM Утверждения о том, что Иран якобы передавал России свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются «притянутыми за уши». Об этом 20 октября заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану некие «претензии»? Я думаю, нет, поскольку всё это — не более, чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — сказала она.

Также российский дипломат уточнила, что слухи о якобы используемых российским военными иранских беспилотников были распространены «некими независимыми» источниками в СМИ США, и после этого неоднократно были опровергнуты и представителями России, и представителями Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США заявляют, что готовы возобновить переговоры с Россией по соглашению, заменяющему Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но не подкрепляют свои слова предметными обращениями по рабочим каналам.