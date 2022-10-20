Шаран, Афганистан, 20 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика источники сообщили о собрании жителей в знак протеста против закрытия школ для девочек. Об этом пишет газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, митинг протеста устроили жители уезда Нека. В собрании участвовали десятки улемов, старейшин и молодёжи. Они сочли закрытие школ нарушением прав женщин.

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Протестующие заявили, что нет никаких религиозных или культурных оснований для закрытия школ для девочек.

Этот митинг протеста прошёл на фоне того, что три дня назад Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на встрече богословов в Турции, что школы для девочек обязательно будут открыты.