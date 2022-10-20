Киев, 20 октября 2022, 15:22 — REGNUM Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против ряда российских миллиардеров, сообщают 20 октября киевские СМИ.
Среди тех, на кого распространились новые санкции, оказались предприниматели Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров и другие.
Также Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении юридических лиц из России. В списке 1374 компании и организации в том числе крупные банки, Ростелеком, Русгидро, РФПИ, «Алроса».