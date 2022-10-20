Киев, 20 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против ряда российских миллиардеров, сообщают 20 октября киевские СМИ.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Среди тех, на кого распространились новые санкции, оказались предприниматели Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров и другие.

Также Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении юридических лиц из России. В списке 1374 компании и организации в том числе крупные банки, Ростелеком, Русгидро, РФПИ, «Алроса».