Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге у памятника маршалу Георгию Жукову в парке Победы растянули полотно с лозунгом «Я бы вдарил по Банковой». Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова».

В Петербурге растянули полотно в парке Победы Пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова»

На Банковой улице в центре Киева находится резиденция Владимира Зеленского.

Таким образом организаторы хотели напомнить, что великие полководцы России не страдали ложным гуманизмом, и в наше время не медлили бы с нанесением ударов по центрам управления врага. Во время акции никого из участников не задержали.

В пресс-службе незарегистрированной партии добавили, что организация возродила движение «Интербригады». Её участники воюют в зоне проведения специальной военной операции, поставляют снаряжение для бойцов и гуманитарную помощь для мирных граждан.