Берн, 20 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Прокуратура Швейцарии подала апелляцию на оправдательный приговор суда по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс‑главы УЕФА Мишеля Платини. Об этом 20 октября сообщает Reuters.

Agenciabrasil.gov.br Йозеф Блаттер

«Генпрокуратура Швейцарии подала апелляцию в апелляционную палату федерального уголовного суда в установленный законом срок и потребовала полностью отменить решение суда первой инстанции», — говорится в заявлении прокуратуры.

Блаттер и Платини обвинялись в мошенничестве. Швейцарская прокуратура настаивала на том, что Блаттер в 2011 году незаконно организовал для Платини перевод 2 млн швейцарских франков (почти €2 млн).

8 июля 2022 года федеральный уголовный суд Швейцарии оправдал бывших функционеров, не удовлетворив требование прокуратуры, запросившей для них 18 месяцев лишения свободы условно.