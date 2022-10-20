Ярославль, 20 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского усилили меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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20 октября студенты получили письма (есть в распоряжении редакции), в которых сообщалось, что если в группу приходит незнакомый человек, представляющийся одногруппником, под предлогом возврата из академического отпуска, перевода или восстановления, об этом необходимо сообщать в деканаты факультетов.

«Главная цель информирования студентов о подобных ситуациях заключается в обеспечении антитеррористической защищенности и безопасности для студентов. Все учебные здания ЯГПУ оборудованы турникетами, а доступ осуществляется при наличии электронного пропуска. Работу отслеживают сотрудники частного охранного предприятия с помощью системы видеонаблюдения. При прикладывании пропуска к считывающему датчику на экран выводятся данные и фотография студента, преподавателя или сотрудника вуза», — пояснили в ЯГПУ корреспонденту ИА REGNUM инициативу.

Напомним, накануне президент Владимир Путин ввёл в Ярославской области, как и в других регионах ЦФО, режим повышенной готовности. Как пояснил губернатор Михаил Евраев, власти усилят контроль за правопорядком, охрану критически важных объектов, предпримут меры антитеррористической защищенности.