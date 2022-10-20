Ярославский вуз усилил меры безопасности
Ярославль, 20 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского усилили меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
20 октября студенты получили письма (есть в распоряжении редакции), в которых сообщалось, что если в группу приходит незнакомый человек, представляющийся одногруппником, под предлогом возврата из академического отпуска, перевода или восстановления, об этом необходимо сообщать в деканаты факультетов.
Напомним, накануне президент Владимир Путин ввёл в Ярославской области, как и в других регионах ЦФО, режим повышенной готовности. Как пояснил губернатор Михаил Евраев, власти усилят контроль за правопорядком, охрану критически важных объектов, предпримут меры антитеррористической защищенности.