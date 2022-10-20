Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Бывший глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков, генеральный директор АО «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП) Ростислав Савинов и топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин избежали уголовной ответственности по делу о нарушениях в организации школьного питания, заявили 20 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Алексей Барабанщиков в суде. Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии следствия, бывший чиновник, глава КСП и еще несколько человек ввели в заблуждение конкурсную комиссию и смогли получить госзаказ по организации питания в общеобразовательных учреждениях Пушкинской района Петербурга, причинив ущерб городскому бюджету в размере более 23,7 млн рублей.

Фигурантам, в зависимости от роли каждого, были предъявлены различные обвинения по статье 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В суде фигуранты и их защитники просили уголовное дело прекратить, освободить обвиняемых от уголовной ответственности, назначив им судебный штраф.

«В обосновании своих ходатайств все ссылались на то, что Барабанщиков, Лукин, Савинов обвиняются в совершении преступлений средней тяжести, ранее не судимы, ущерб причиненный потерпевшему возмещен в полном объеме», — рассказали в ОПС, добавив, что государственный обвинитель против прекращения уголовного дела не возражал.

В результате суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Барабанщикова, Лукина и Савинова прекратил, назначив всем судебный штраф. Так, Барабанщикову предстоит заплатить 248 тыс. рублей, а Лукину и Савинову — по 249 тыс. рублей штрафа каждому.

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