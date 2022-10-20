Москва, 20 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. США и их партнёры заявляют о якобы поставленных России иранских беспилотниках, чтобы давить на Тегеран. Эти утверждения — не более чем слухи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 20 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, нет необходимости комментировать претензии о беспилотниках, поступающие в адрес Москвы и Тегерана. Это лишь набор необоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений.

«Слухи об иранских БПЛА, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями», — сказала Захарова.

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