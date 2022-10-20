* талибы — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, 20 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадгис талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили футбольные матчи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Clker-Free-Vector-Images Запрет

Согласно источникам, радикалы информировали федерацию футбола Бадгиса, что отныне эта игра запрещена.

Федерация в свою очередь сообщила футбольным командам о том, чтобы они не играли в футбол до отмены приказа.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадгисе заявили, что футбол не соответствует религиозным канонам и в него нельзя играть.

Ранее радикалы в провинции Нимроз избили молодого человека за ношение футбольной формы.