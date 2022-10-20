20 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 17:08 — REGNUM После того, как президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, а турецкая сторона заявила, что «это технически возможно и должно быть обстоятельно изучено», стало казаться, что Анкара может взять некоторую паузу в принятии конкретных решений. В этой связи турецкие СМИ специально напоминают, что проект создания энергетического хаба и ранее активно осуждался в переговорах между двумя сторонами. При подготовке «Турецкого потока» Москва уже предлагала Анкаре строить четыре нитки газопровода вместо двух. Первая нитка предназначалась для внутритурецкого потребления. Вторая, третья и четвертая должны были поставлять газ в страны Евросоюза. Но Анкара отказалась, полагая, что может в будущем осуществлять в Европу, помимо азербайджанского, поставки еще и туркменского, иранского и иракского газа.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Это было решение политического и геополитического характера. Вспомним, как президент Азербайджана Ильхам Алиев совершал визит в Туркмению, где, как утверждали бакинские СМИ, обсуждался вопрос о присоединении Ашхабада к «Южному газовому коридору», подключения к газовой системе в обход России с выходом на Турцию на фоне санкций против «Северного потока — 2». Тогда же исследовательская служба Конгресса США в специальном докладе связывала успех действий на этом направлении с дрейфом Эрдогана «в сторону от России к США», а Азербайджан определялся американцами как «более привлекательный поставщик в ЕС и Турцию, нежели Газпром». Но сейчас ситуация изменилась, и Анкара стала действовать без паузы, перестав метаться между «Турецким потоком» и проамериканским «Южным потоком». Эрдоган заявил о готовности реализовать предложение Путина создать газовый хаб. «Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период… На последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба, — рассказывал Эрдоган на собрании своей партии в турецком парламенте. — Путин объявил, что европейские страны могут использовать российский газ через Турцию».

Газопровод «Турецкий поток» Turkstream.info

При этом Анкара заявила, что вот-вот начнутся переговоры по этому проекту. Отсюда следует первый вывод: Турция приняла все же политическое решение, хотя публично сейчас обсуждаются только технические и коммерческие проблемы, хотя за скобками пока остаются вопросы иного свойства. Очевидно то, что Турция резко укрепляет свои позиции в качестве не только регионального, но и мирового игрока. Готов ли Запад принять ее в такой роли? К тому же перенаправление даже 20% энергоресурсов из Западной Европы на турецкий рынок приведет к тому, что крупнейшие потребители российского газа в ЕС — Германия, Австрия и Нидерланды — будут выброшены из энергетических процессов. Диктовать условия сможет Москва вместе с Анкарой. Но готова ли Европа принимать газ через Турцию в предлагаемых объемах в условиях резкого промышленного и экономического спада? Наконец, как ни крути, но на создание новой трубопроводной инфраструктуры уйдет несколько лет, ведь всё будет происходить в условиях санкций. Второй вывод: Анкара в своих определенных решениях внешнеполитического свойства будет скована этим периодом, возможно, как полагают эксперты, «в течение года, пока не будет проложена новая нитка газопровода по дну Черного моря».

Потому нельзя исключить, что в таком посыле Анкары есть немалый элемент «большой игры», и Эрдоган, похоже, стал принимать ее правила, полагая, что получит сильные аргументы в диалоге с Европой. А еще глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация вступила в переговоры с турецкой стороной по поводу строительства еще одной атомной электростанции в стране на черноморском побережье. Сейчас в Турции при поддержке «Росатома» уже строится АЭС «Аккую», которую планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Одним словом, как отмечает израильское издание The Jerusalem Post, «происходит сдвиг от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и гегемонию США, к миру многополярному, который возглавят Китай, Россия, Иран и Турция». Вот почему Эрдоган также открыто бросил вызов Западу и начал свою игру, идя на подъем, разворачиваясь в сторону новой геополитической конъюнктуры, пусть и под своей национальной маркой. Но пока не ясно, как будет практически происходить смещение внешнеполитических приоритетов Анкары и как это аукнется на Ближнем Востоке.