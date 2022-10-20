Куала-Лумпур, 20 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Малайзии 19 ноября 2022 года состоятся всеобщие выборы, на год раньше запланированного срока, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Избирательная комиссия Малайзии приняла это решение в конце заседания в четверг, 20 октября, примерно через неделю после того, как премьер-министр Исмаил Сабри Якоб распустил парламент.

Согласно законодательству, выборы должны быть проведены в течение 60 дней после роспуска парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб объявил о роспуске парламента 10 октября, что проложило путь к всеобщим выборам в ближайшем будущем, на год раньше запланированного срока.

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