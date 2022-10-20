Махачкала, 20 октября 2022, 15:14 — REGNUM В Дагестане остались без света 32 населенных пункта в четырех районах республики. В зону отключения попали более 3 тыс. частных домов. Общее число жителей, оставшихся без света, составило свыше 21 тыс. человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
Причиной отключения абонентов от электросети стала авария на лини электропередачи, сообщил около 08:00 диспетчер ОАО «Дагэнерго».
Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 октября без тепла остались из-за аварии в котельной около 20 тыс. жителей Пятигорска.
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