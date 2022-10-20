Чебоксары, 20 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Столица Чувашии «по запросу» Минобороны передала беспилотный летательный аппарат, который использовался для аэромониторинга. Об этом написал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

По словам мэра, город присоединился к призыву главы Чувашии Олега Николаева об оказании помощи в экипировке участников специальной военной операции.

«Передаём по запросу Министерства обороны беспилотный летательный аппарат, который выполнял задачи по аэромониторингу объектов. Бойцам на фронте он пригодится для разведывания местности и выявления позиций противника», — написал Денис Спирин.

Сити-менеджер выразил уверенность в том, что беспилотник «от города Чебоксары поможет сохранить жизни и здоровье наших российских солдат и ускорит победу над врагом».

Напомним, что беспилотники используются в Чебоксарах с 2017 года. С их помощью проводят патрулирование, ведут аэрофотосъемку и мониторинг территорий, оценивают ход строительства объектов и ремонта дорог, отслеживают очаги пожаров и температурных изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют принять новые меры поддержки военнослужащих, в том числе мобилизованных. Ранее на данные цели из республиканского бюджета потрачено около 400 млн рублей.