Москва, 20 октября 2022, 15:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также глава государства наградил орденом Почета члена совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александра Янкловича и председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии «Союза десантников России» Игоря Яртых.