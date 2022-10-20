Путин наградил Аймани Кадырову орденом Почета
Москва, 20 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин подписывает указ
«За активную общественную деятельность наградить Кадырову Аймани Несиевну — президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова», — говорится в документе.
Также глава государства наградил орденом Почета члена совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александра Янкловича и председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии «Союза десантников России» Игоря Яртых.