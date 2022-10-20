Воронеж, 20 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Воронеже суд вынес приговор в отношении курьера, задержанного ранее сотрудниками УФСБ с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Житель Ставрополя был остановлен сотрудниками воронежского УФСБ на участке трассы М4 «Дон» — при досмотре автомобиля, которым тот управлял, силовики обнаружили и изъяли 29 полиэтиленовых свертков с синтетическим наркотическим средством. Позже задержанный добровольно показал правоохранителям ещё пять тайников с наркозакладками в лесополосе в Новоусманском районе Воронежской области. Всего у него было изъято около 35 кг синтетических наркотиков.

«В отношении задержанного гражданина РФ следственным отделом УФСБ возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), — уточнила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

Левобережный районный суд Воронежа, рассмотрев материалы дела, признал фигуранта виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, он вступил в силу.