Кишинёв, , 15:11 — REGNUM Компания «Молдовагаз» погасила долг перед Газпромом за поставка природного газа в Молдавию в сентябре. Об этом 20 октября сообщил в своём телеграм-канале глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил о переводе российской стороне $53,5 млн. Чебан подчеркнул, что это стало возможным помощи правительства Молдавии.

«Также предприятие перечислило поставщику $27,4 млн. в качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь», — добавил глава компании.

Напомним, «Молдовагаз» не могла рассчитаться с Газпромом за сентябрь, из-за того, что тарифы в Молдавии не учитывают резко выросшую стоимость газа. Чтобы набрать нужную сумму, компании предоставили кредит в размере $54 млн под 21,5% годовых из средств госпредприятия. Если его не выплатят до 1 мая 2023 года, то правительство Молдавии собирается присвоить газотранспортную систему страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон обвинил власти Молдавии в «сомнительных комбинация» по газу из РФ